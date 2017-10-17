Банки Катара сократили продажи долларов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Некоторые катарские банки становятся менее склонными продавать доллары иностранным кредиторам на фоне продолжающегося регионального противостояния с альянсом стран во главе с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, валютные операции между местными и международными банками почти остановлены.

По их словам, центральный банк по-прежнему предоставляет доллары катарским кредиторам для удовлетворения потребностей местного бизнеса по курсу 3,64 риала за доллар. Чтобы получить доллары для финансирования импорта и другой коммерческой деятельности для местных клиентов, иностранные банки используют офшорный рынок для покупки американской валюты по более высокому курсу и, возможно, будут вынуждены перекладывать эти расходы на клиентов, часть которых находится в Катаре. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, катарский риал упал до 3,80 за доллар на офшорном рынке в понедельник, достигнув минимума с 1988 года.

Государственный Qatar National Bank, крупнейший банк Ближнего Востока по размеру активов, заявил агентству по электронной почте, что информация "неверна". Центральный банк предоставляет доллары местным банкам "как и когда это требуется для всех законных транзакций", сообщил QNB. Кредитор отметил, что не поддерживает спекуляции, совершаемые "другими на межбанковском рынке доллара/риала". Стресс-тесты, регулярно проводимые регулятором, показывают силу и эффективность банков Катара перед лицом "произвольных мер", введенных бойкотирующими странами, подчеркнул глава Центробанка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани.