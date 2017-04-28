Банк России снизил учетную ставку

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Банк России (ЦБ) снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в 4% и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Так, в марте инфляция в России составила 4,1%. По мнению аналитиков, Банк России в этом году может поэтапно снизить ключевую ставку до 8,25%.

Аналитическая группа Report полагает, что снижение ставки серьезно не отразится на курсе рубля. Сейчас рубль снизился на 0,2% - до 57 RUB/USD, однако в дальнейшем прогнозируется стабильный курс.