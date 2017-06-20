Банк Barclays заподозрили в незаконной помощи Катару

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Следователи заподозрили банк Barclays и четырех его бывших руководителей в сговоре с целью мошенничества и предоставления незаконной финансовой помощи, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Британский Одел по борьбе с крупными мошенничествами (Serious Fraud Office) обратил внимание на сбор банком средств и предоставление Катару 3 млрд долларов в качестве займа в период кризиса 2008 года. В Barclays заявили, что изучают информацию, представленную следователями, и ждут ее детализации.

Бывшему исполнительному директору банка Джону Варли и экс-председателю подразделения по инвестициям на Ближнем Востоке банка Barclays Роджеру Дженкинсу были предъявлены обвинения по трем пунктам - в мошенничестве, преступном сговоре и предоставлении незаконной финансовой помощи.

Еще бывшим двум руководителям Barclays - Томасу Каларису и Ричарду Боасу - предъявлено обвинение по одному пункту - в сговоре с целью мошенничества.

Адвокат Роджера Дженкинса заявил, что его подзащитный не согласен с предъявленными ему обвинениями. Защита других обвиняемых претензии следователей пока не прокомментировала.

Джон Варли входил в руководство Barclays на протяжении шести лет и считался одним из крупнейших британских банкиров. Он стал наиболее известным из всех британских финансистов, привлеченных к ответственности за действия во время мирового финансового кризиса.