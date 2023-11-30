Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на услуги по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО).
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.
Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 20 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:00 28 декабря в административное здание холдинга, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.
Предложения будут рассмотрены 29 декабря в 17:00 по указанному адресу.