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Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на услуги по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО).
Финансы
30 ноября 2023 г. 09:17
Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на услуги по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО).

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 20 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:00 28 декабря в административное здание холдинга, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

Предложения будут рассмотрены 29 декабря в 17:00 по указанному адресу.

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