Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на услуги по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО).

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на услуги по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО).

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 20 декабря, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:00 28 декабря в административное здание холдинга, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджан, 6.

Предложения будут рассмотрены 29 декабря в 17:00 по указанному адресу.