”Азербайджанские железные дороги" завершило 2021 год с чистой прибылью

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило 2021 год с чистой прибылью в 25,98 млн манатов. В 2020 году чистый убыток АЖД составил 484,005 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило 2021 год с чистой прибылью в 25,98 млн манатов. В 2020 году чистый убыток АЖД составил 484,005 млн манатов.

Как сообщает Report, в конечном итоге накопленный убыток снизился на 0,6% - до 4 470,997 млн манатов.

В 2021 году доходы АЖД от грузоперевозок составили 397,941 млн манатов (на 24,7% больше, чем годом ранее), доходы от строительства - 52,189 млн манатов (на 5,7% меньше), доходы от пассажирских перевозок - 1,853 млн манатов (в 2,3 раза меньше), прочие доходы - 36,949 млн манатов (на 15% меньше), расходы на амортизацию - 73,835 млн манатов (на 45,5% меньше), расходы на зарплату и связанные с ними выплаты - 176,664 млн манатов (на 8,5% больше), расходы на электроэнергию, материалы и техническое обслуживание - 54,103 млн манатов (на 8,3% больше), транспортные расходы - 107,652 млн манатов (на 61,3% больше), прочие расходы - 106,425 млн манатов (на 22,6% больше), финансовые расходы - 59,478 млн манатов (на 35,3% больше).

На 1 января 2022 года активы АЖД составили 3 631,355 млн манатов, что на 19,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства акционерного общества снизились на 4,8% - до 2 750,908 млн манатов, а балансовый капитал увеличился в 6 раз - до 880,447 млн манатов.