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Азербайджан в этом году сократил чистые финансовые обязательства более чем на 700 млн долларов

Азербайджан в этом году сократил чистые финансовые обязательства более чем на 700 млн долларов В январе-сентябре этого года Азербайджан сократил свои чистые финансовые обязательства на 717,4 млн долларов США.
Финансы
9 декабря 2021 г. 12:45
Азербайджан в этом году сократил чистые финансовые обязательства более чем на 700 млн долларов

В январе-сентябре этого года Азербайджан сократил свои чистые финансовые обязательства на 717,4 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сокращение произошло за счет увеличения привлеченных прямых инвестиций на 3 664,7 млн долларов (-8,2%), репатриации привлеченных инвестиций - на 4 281,8 млн долларов (+15,1% ), увеличения нефтяного бонуса - на 454,1 млн долларов (+0,6% ), снижения портфельных инвестиций - на 177,7 млн долларов (-41,4% ), прочих инвестиций - на 376,7 млн долларов (в 3,8 раза меньше).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il xalis maliyyə öhdəliklərini 700 milyon dollardan çox azaldıb

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