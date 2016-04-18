​Азербайджан может дифференцировать налоговые ставки на стратегические товары

Баку. 18 апреля.REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана совместно с членами правительства может рассмотреть вопрос дифференциации налогов на товары стратегического значения.

Как передает Report, об этом сказала начальник Главного управления налоговой политики и стратегических исследований министерства Самира Мусаева: "Министерство налогов изучает международный опыт и применяемые в разных странах налоговые ставки. В странах Европы средняя ставка НДС составляет 20%. По сравнению с Европой, наша ставка в размере 18% является низкой".

"На сегодняшний день налоговые ставки дифференцируются. Для стратегических, продовольственных товаров, детской одежды, производства малого бизнеса применяется низкая ставка НДС. Министерство налогов Азербайджана готово совместно с членами правительства составить список товаров стратегического значения и рассмотреть вопрос дифференциации налогов применительно к нему", - отметила начальник управления.

С.Мусаева заявила, что министерство налогов может в любое время возобновить ряд приостановленных на сегодняшний день проверок в случае, если возникнет такая необходимость: "Министерство налогов временно приостановило проверки малых предпринимателей и плательщиков упрощенного налога, за исключением проверок в связи с заключением трудового контракта, лицензионной деятельности, контроля за маркировкой акцизных товаров. В случае сигналов о проблемах в данной сфере, мы можем вновь возобновить проверки".