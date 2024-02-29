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Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе

Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе.
Финансы
29 февраля 2024 г. 17:40
Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе.

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Наша первая встреча в рамках рабочего визита в ОАЭ состоялась в Абу-Даби с председателем Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов Халедом Мохаммедом Балама. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущих экономических связях между нашими странами, развитии финансового сектора обеих стран, текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между центральными банками", - написал Т.Кязымов.

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Версия на английском языке Azerbaijan, UAE mull co-op prospects in banking sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BƏƏ ilə bank sektorunda gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib

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