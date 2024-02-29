Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили перспективы сотрудничество в банковском секторе.

Как передает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Наша первая встреча в рамках рабочего визита в ОАЭ состоялась в Абу-Даби с председателем Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов Халедом Мохаммедом Балама. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущих экономических связях между нашими странами, развитии финансового сектора обеих стран, текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между центральными банками", - написал Т.Кязымов.