Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в сфере страхования

Между "Ассоциацией страховщиков Азербайджана" (АСА) и "Ассоциацией страховщиков Пакистана " было достигнуто предварительное соглашение об установлении отношений сотрудничества.

Между "Ассоциацией страховщиков Азербайджана" (АСА) и "Ассоциацией страховщиков Пакистана " было достигнуто предварительное соглашение об установлении отношений сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

Исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе. На встрече Э.Мирсалаев проинформировал посла о проделанной работе и достигнутых успехах в развитии страхового сектора в нашей стране. Он также рассказал о страховом Союзе тюркского мира, созданном при участии объединений страховщиков из 5 тюркоязычных стран, и рассказал о важности формирования регионального страхового хаба.

Б.Хайе, в свою очередь, высоко оценил проводимые реформы в страховом секторе Азербайджана. Посол также выразил надежду на то, что в рамках взаимного сотрудничества азербайджанский страховой рынок сможет извлечь выгоду из практики нового международного стандарта финансовой отчетности, внедренного Пакистаном в сфере страхования.