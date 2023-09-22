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Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в сфере страхования

Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в сфере страхования Между "Ассоциацией страховщиков Азербайджана" (АСА) и "Ассоциацией страховщиков Пакистана " было достигнуто предварительное соглашение об установлении отношений сотрудничества.
Финансы
22 сентября 2023 г. 12:35
Азербайджан будет сотрудничать с Пакистаном в сфере страхования

Между "Ассоциацией страховщиков Азербайджана" (АСА) и "Ассоциацией страховщиков Пакистана " было достигнуто предварительное соглашение об установлении отношений сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

Исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе. На встрече Э.Мирсалаев проинформировал посла о проделанной работе и достигнутых успехах в развитии страхового сектора в нашей стране. Он также рассказал о страховом Союзе тюркского мира, созданном при участии объединений страховщиков из 5 тюркоязычных стран, и рассказал о важности формирования регионального страхового хаба.

Б.Хайе, в свою очередь, высоко оценил проводимые реформы в страховом секторе Азербайджана. Посол также выразил надежду на то, что в рамках взаимного сотрудничества азербайджанский страховой рынок сможет извлечь выгоду из практики нового международного стандарта финансовой отчетности, внедренного Пакистаном в сфере страхования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanla sığorta sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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