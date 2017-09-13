Аналитики: Инвестировать в криптовалюты опасно

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Инвестировать в криптовалюты в настоящее время становится опасно, поскольку на рынке постепенно зреет "пузырь", а в перспективе виртуальные валюты ждет жесткое регулирование.

Как сообщает Report, так считают опрошенные РИА Новости аналитики.

"Мы рекомендуем воздержаться от инвестиций в биткоин и криптовалюты в целом, поскольку интерес к ним подогревается СМИ, в то время как в секторе царят спекулятивные настроения и "синдром упущенных возможностей". Мы не считаем быстрый рост в секторе криптовалют фундаментально обоснованным и подозреваем, что на рынке зреет "пузырь", - сообщил аналитик в сфере стратегических исследований и проблем будущего поколения Julius Baer Альберто Перуччини.

По словам эксперта, сами по себе криптовалюты представляют собой незрелые технологии, которые "ждет жесткое регулирование, а также проблемы масштабирования и решения технических вопросов". "Более того, у криптовалют практически нет связи с реальной экономикой, поскольку лишь три из 500 крупнейших онлайн-ритейлеров принимают биткоин либо другую криптовалюту в качестве платежного средства (год назад таких магазинов было пять)", - добавил Перуччини.

Председатель совета директоров Prime Capital Роман Лыков полагает, что сейчас капитализация всех криптовалют составляет порядка 150 млрд долларов, что в принципе для мировой финансовой системы не так много. "Говорить о "пузыре" можно будет, когда капитализация всех криптовалют вырастет до 500 млрд долларов. Тогда можно будет говорить, что стоит фиксироваться, и на этих уровнях выходить. По нашим оценкам, это уже предел", - добавил он.