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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 22%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 22% На 1 апреля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 39 673,2 млн манатов.
Финансы
22 апреля 2022 г. 10:47
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 22%

На 1 апреля этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 39 673, 2 млн манатов.

Это на 22% больше по сравнению с 1 апреля прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным, 16 350,0 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 24%, а доля кредитов в активах выросла с 40,6% до 41,2%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 25,5% - до 34 731,7 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 34,2% - до 28 259,2 млн манатов. Из них 10 200,8 млн манатов - депозиты физических лиц, а 18 058,4 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 27,3 %, а компании - на 38,5%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 14,6% и составили 317,2 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 1,9% и составил 4 941,5 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks see 22% growth in assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 22% artıb

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