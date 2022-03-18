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Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 20%

Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 20% На 1 марта этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 38 483,4 млн. манатов.
Финансы
18 марта 2022 г. 12:36
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 20%

На 1 марта этого года активы банковского сектора Азербайджана составили 38 483,4 млн. манатов.

Это на 19,5% больше, чем на 1 марта прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным, 15 976,2 млн манатов активов банков составили выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 22,1%, а доля кредитов в активах выросла с 40,6% до 41,5%.

За отчетный период обязательства банковского сектора выросли на 21,8% - до 33 421,9 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 31% - до 27 055,5 млн манатов. Из них 9 869,7 млн манатов - депозиты физических лиц, а 17 185,8 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках выросли на 19,7 %, а компании - на 38,5%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана снизились на 15,1% и составили 317,2 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 6,2% - до 5 061,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 20 % artıb

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