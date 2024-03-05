"Аграркредит" выпустил облигации с госгарантией на 700 млн манатов

Принадлежащая государству небанковская кредитная организация (НКБО) "Аграркредит" выпустила облигации на 700 млн манатов с государственной гарантией.

Принадлежащая государству небанковская кредитная организация (НКБО) "Аграркредит" выпустила облигации на 700 млн манатов с государственной гарантией.

Об этом Report сообщили в НКБО.

Речь идет о 700 млн облигаций номинальной стоимостью 1 манат каждая. Размещение ценных бумаг будет закрытым, облигации будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность и периодичность выплаты процентов не раскрываются.

Известно только, что облигации приобретет ОАО "Международный банк Азербайджана", также принадлежащий государству. Андеррайтером процесса выступает "Инвестиционная компания ABB-İnvest", дочерняя компания Межбанка.