О нас

"Аграркредит" выпустил облигации с госгарантией на 700 млн манатов

"Аграркредит" выпустил облигации с госгарантией на 700 млн манатов Принадлежащая государству небанковская кредитная организация (НКБО) "Аграркредит" выпустила облигации на 700 млн манатов с государственной гарантией.
Финансы
5 марта 2024 г. 16:56
Аграркредит выпустил облигации с госгарантией на 700 млн манатов

Принадлежащая государству небанковская кредитная организация (НКБО) "Аграркредит" выпустила облигации на 700 млн манатов с государственной гарантией.

Об этом Report сообщили в НКБО.

Речь идет о 700 млн облигаций номинальной стоимостью 1 манат каждая. Размещение ценных бумаг будет закрытым, облигации будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность и периодичность выплаты процентов не раскрываются.

Известно только, что облигации приобретет ОАО "Международный банк Азербайджана", также принадлежащий государству. Андеррайтером процесса выступает "Инвестиционная компания ABB-İnvest", дочерняя компания Межбанка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Aqrarkredit" BOKT dövlət zəmanəti ilə 700 milyon manatlıq istiqraz buraxıb

Самое важное

Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi