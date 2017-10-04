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    АБР: Инфляция в Азербайджане составит 14% в 2017 году

    Банк прогнозирует, что в следующем году эта цифра составит 10%

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Инфляция в Азербайджане составит 14% к концу года.

    Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Reuters глава азербайджанского представительства АБР в Азербайджане Нариман Манапбеков.

    По его словам, если курс маната останется стабильным, а тарифы не увеличатся, в следующем году рост цен составит 10%.

    Отметим, что ранее АБР прогнозировал инфляцию на уровне 9% в Азербайджане в 2017 году.

    Н.Манапбеков также отметил, что Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом инфляции: "ЦБА справедливо не снизил ставку".

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