305 клиентов Kapital Bank выиграли по 50 манатов

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Завершилась лотерея "Прибыльные расходы" для владельцев платежных карт Visa от ОАО Kapital Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По итогам лотереи 305 клиентов банка выиграли по 50 манатов, а в последнем тираже 1 клиент - 1 000 манатов. Список победителей опубликован на корпоративном сайте банка.

Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны, должны были зарегистрировать шестизначный код, указанный на чеке от этой покупки, в специальном разделе сайта и стать участником лотереи.

Следует отметить, Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах и евро сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране.