Посол: Надеюсь, что с поддержкой Азербайджана в Минске достойно пройдут II Европейские Игры

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что с поддержкой Азербайджана в Минске достойно пройдут Вторые Европейские игры".

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Г.Ахрамович напомнил слова президента Беларуси Александра Лукашеко о том, что в вопросе проведения этих игр "уровень Азербайджана превзойти не удастся, но мы постараемся сделать все, от нас зависящее".

Посол Беларуси добавил, что посетивший открытие Европейских игр в Баку президент А.Лукашенко был поражен уровнем организации и атмосферой, царившей на играх.

Напомним, что I Европейские игры состоялись в столице Азербайджана Баку с 12 по 28 июня 2015 года, II Европейские игры примет Беларусь в 2019 году.