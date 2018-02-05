Самир Мамедов: В Беларуси каждый понимает значимость II Европейских игр - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с консультантом по операциям Операционного комитета II Европейских игр (MEGOC) "Минск-2019" Самиром Мамедовым:

- Ваше назначение в Деревню атлетов в Минске, а затем и на нынешнюю должность было несколько неожиданно. Назначение было произведено, опираясь на Ваш опыт в Азербайджане?

- Да, я был задействован при проведении в Азербайджане I Европейских игр "Баку-2015" и IV Игр исламской солидарности "Баку-2017". Затем я был направлен в Минск, и вот уже с сентября прошлого года я нахожусь в Беларуси.

- На каких должностях Вы работали в этот период?

- Я руководил строительством в ходе "Баку-2015" и "Баку-2017". Мы помогали в работе и другим департаментам. Затем я был направлен на II Европейские игры. Прибыв сюда в сентябре минувшего года, я был здесь не только первым азербайджанцем, но и вообще первым иностранцем.

- Затем состав был расширен?

- 8 января мне в помощь прибыли еще два азербайджанца – Арзу Султанлы и Турал Искендерли. С 1 марта они будут назначены соответственно управляющим объектов и заведующим строительством.

- Однако правительство Беларуси заявило, что в связи с Играми строительство дополнительных объектов в стране не предусмотрено...

- Это временные объекты, такие как палатки, кабинки и прочее. Их надо подготовить в соответствии с требованиями департаментов. Строительство дополнительных спортивных сооружений не предусмотрено.

- Как произошло Ваше назначение с поста главы Деревни атлетов на новую должность?

- Это назначение было произведено по рекомендации директора II Европейских игр "Mинск-2019" Георгия Катулина. В ходе разговора он понял, что я информирован не только о Деревне атлетов, но и работе других департаментов. При консультациях с зарубежными экспертами, он понял, что мой опыт связан не только с Деревней атлетов, но и другими областями. После этого он счел целесообразным мое назначение консультантом по всем департаментам. Пока все работы поручены мне. 19 февраля из Азербайджана сюда прибудет Андрей Половинкин, он и возглавит Деревню атлетов. По моей рекомендации с ним были проведены переговоры.

- Значит, "Баку-2015" и "Баку-2017" содействовали подготовке значительного числа азербайджанских специалистов...

- Да, все это благодаря стараниям министра молодежи и спорта Азада Рагимова, а также корпоративного директора Операционного комитета "Баку-2015", мэра Деревни атлетов, корпоративного директора Операционного комитета "Баку-2017" Эльчина Сафарова. С первых дней министр сказал нам, Вы готовитесь не только к нынешним, но и предстоящим мероприятиям. Для этого мы были направлены на различные курсы. Министр и Э.Сафаров помогают и содействуют нам во всем.

- Как Вы считаете, может ли в дальнейшем возрасти число азербайджанских специалистов, задействованных во II Европейских играх?

- Конечно, со временем их число возрастет.

- Как идет подготовка к "Минск-2019"?

- Ныне, по сравнению с прошлым годом, все значительно прояснилось. Все осознают значимость II Европейских игр. Работы ведутся более интенсивно. Если раньше к делам относились поверхностно, то, увидев требования, с января взялись за работу серьезно.

- Какие работы уже ведутся?

- Начался отбор специалистов во все департаменты. В Операционном комитете "Баку-2017" было задействовано свыше 1000 специалистов. В MEGOC думали, что справятся и при наличии 50-60 специалистов. Однако по мере роста требований, предъявляемых Европейским олимпийским комитетом, стало очевидно, что в таком составе не справиться с проведением столь обширного мероприятия. В каждом департаменте должны быть десятки специалистов. На объектах должны быть проведены работы в соответствии с требованиями ЕОК. Поэтому работа была ускорена.

- Достаточно ли средств выделяет правительство Беларуси на подготовительные мероприятия?

- Да, достаточно, нет никаких проблем с финансами.

- Ожидаете ли Вы более высокий уровень проведения "Минск-2019" по сравнению с "Баку-2015"?

- Иностранцы назвали уровень I Европейских игр просто фантастическим. Лучше, выше этого после не будет. В играх "Mинск-2019" мало видов спорта, поэтому и в этом плане они не могут конкурировать с "Баку-2015", в Баку были крупные спортивные объекты и стадионы.

- Какие новшества ожидаются?

- К проведению игр в Азербайджане было привлечено много иностранных специалистов. Это было сделано для того, чтобы подготовить нас. Однако в Беларуси отдали предпочтение местным специалистам, они составят 99%. Это выгодно не только финансово, но и в плане выдвижения местных кадров. Новшества коснутся только этого. Говорить об иных нововведениях пока рано. По мере выдвижения новых требований возможны и другие новшества.

- Будет ли своевременно сдан в эксплуатацию стадион, на котором предусмотрено проведение церемоний открытия и закрытия Игр?

- Разумеется. Стадион будет сдан к июню текущего года.