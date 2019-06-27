​Гаджи Алиев: “Наконец я сломал проклятие”

“Конечно, я очень рад что стал победителем, и на этот раз я выиграл золотую медаль на Европейских играх. Наиболее важными из моих противников был Владимир Хиничегашвили, от которого я потерпел поражение несколько раз, в том числе я проиграл ему и на Олимпийских играх 2016 года в Рио”.

Об этом сообщил журналисту "Report", в белорусской столице, азербайджанский спортсмен Гаджи Алиев, завоевавший золотую медаль на II Европейских играх “Минск-2019”.

28-летний спортсмен, который выиграл грузинского борца Владимира Хинчегашвили в финале по 65 кг, сказал, что сломал проклятие, победив олимпийского, трехкратного чемпиона Европы и мира: «Мне кажется, что я уже сломал проклятие, потому что я выиграл Европейские игры и устранил барьер против него. Для меня очень приятно иметь возможность победить, во вчерашнем бою армянина, и в сегодняшнем такого соперника. Перед началом Европейских игр, у меня были некоторые проблемы со здоровьем и потому я немного затруднился. Но сегодня моя ситуация изменилась до 99 процентов к позитиву. Поверьте мне я хотел эту победу с энтузиазмом. Я считаю, что сделал все, чтобы победить, и я не дал сопернику никаких шансов, он был третьим на последнем чемпионате мира, но победил российского борца в Минске ».

Бронзовый призер турнира Baku 2015 отметил, что хотел бы продолжить свое успешное выступление на следующих Европейских играх: «Я выиграл бронзовую медаль на первых Европейских играх и был несколько взволнован перед национальной публикой в нашей стране. И если вы помните, тогда в Баку тоже я провел свою первую встречу против армянина. На мне была большая ответственность. Я рад что завоевал золотую медаль на II Олимпийских Играх. И после этого в аналогических соревнованиях будет вспоминаться Баку. Если я и в будущем тоже буду участвовать в Европейских играх, постараюсь опять стать победителем».