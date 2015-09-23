 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Задержанного за самодельные часы школьника из Техаса пригласили в ООН

    Ранее подростка в Белый дом позвал Барак Обама

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Задержанного за самодельные часы школьника из Техаса пригласили в ООН.

    Как передает Report, Ахмед Мохамед со своей семьёй посетит штаб-квартиру организации в Нью-Йорке сегодня.

    Другие подробности визита не раскрываются.

    Ранее подростка в Белый дом позвал Барак Обама. Президент США назвал изобретение классным. Глава Facebook Марк Цукерберг заявлял, что за талант школьника надо поддерживать, а не арестовывать за него.

    Об инциденте стало известно 16 сентября. 14-летний Мохамед принёс в школу самодельный будильник, который зазвонил на уроке. Учительница заподозрила, что это бомба. Вскоре учащегося задержали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi