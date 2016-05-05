​В Японии число несовершеннолетних упало до самой низкой отметки с 1950 года

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По данным статистики, число жителей Японии в возрасте старше 65 составляет 34,8 млн человек. На них приходится сейчас 26,7% населения Японии, что тоже стало рекордом за всю ее национальную историю.

Как передает Report об этом говорится в отчете японского Министерства по административным делам и коммуникациям, который опубликован по случаю отмечаемого в стране в этот четверг Дня детей.

Число несовершеннолетних в возрасте до 15 лет упало в Японии до самой низкой отметки с 1950 года, когда начали вести такую статистику.

В 127-миллионном населении Японии, по этим данным, сейчас насчитывается лишь чуть более 16 млн. несовершеннолетних младше 15 лет. Их число сократилось за год на 150 тыс. человек. Сейчас на детей в населении приходится менее 13% - это тоже рекордно низкий показатель.

Сокращение числа детей связано с непрерывно падающей рождаемостью. Правительство Японии провозглашает ее повышение национальной задачей, однако все усилия на этом направлении пока не дали результата.