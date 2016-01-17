​В Туркменистане начали выдавать зарплату баранами

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Государственном объединении «Туркменмаллары» («Туркменские животные») зарплату животноводам стали выдавать овцами и баранами.

Как передает Report, об этом пишет издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на туркменскую службу Радио Свобода («Азатлык»).

По словам арендатора животноводческого комплекса в Ахалском велаяте, наличных денег у государственного объединения «Туркменмаллары» нет. Поэтому по указанию руководства работники животноводческого комплекса вместо зарплаты получают овец. В самом живкомплексе содержится крупнорогатый скот в количестве ориентировочно 1000 голов. Овец в качестве зарплаты привозят с других ферм гособъединения «Туркменмаллары». Выдача зарплаты производится по схеме «одно животное = 270 манатов ($77 по официальному курсу, $64 - по рыночному курсу)».

«В пересчете на мясо получается примерно 16-18 килограммов. Работники коровника вынуждены брать зарплату овцами. А что им остается делать?», — сказал рассказал 60-летний Солтан.

По его словам, работники живкомплекса своих овец затем продают на базаре и таким образом получают на руки наличные деньги. Кто-то продает на 10 манатов дешевле, а кто-то и на 20.