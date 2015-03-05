​В США мужчина вызвал полицейских и открыл по ним стрельбу

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Во Флориде мужчина вызвал из дома полицейских, а затем открыл по ним огонь.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

На вызов 59-летнего Джона Гепферича приехали двое полицейских.

"Он позвонил нам и заманил в свой дом. Как только мы приехали, он начал стрелять", — рассказал один из полицейских.

В результате инцидента полицейские не получили серьезные ранения. Стрелявшему мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени на сотрудника правоохранительных органов.