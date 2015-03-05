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    ​В США мужчина вызвал полицейских и открыл по ним стрельбу

    На вызов 59-летнего Джона Гепферича приехали двое полицейских

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Во Флориде мужчина вызвал из дома полицейских, а затем открыл по ним огонь.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    На вызов 59-летнего Джона Гепферича приехали двое полицейских.

    "Он позвонил нам и заманил в свой дом. Как только мы приехали, он начал стрелять", — рассказал один из полицейских.

    В результате инцидента полицейские не получили серьезные ранения. Стрелявшему мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство первой степени на сотрудника правоохранительных органов.

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