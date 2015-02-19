​В Средиземном море обнаружен ценный исторический клад

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Израильские дайверы обнаружили в Средиземном море около 2000 золотых монет эпохи Фатимидов.

Как передает Report, по данным Израильского департамента древностей, монеты, обнаруженные недалеко от порта Кейсария в Средиземном море в затопленном состоянии, пролежали на дне моря около тысячи лет.

Группа дайверов поначалу подумала, что это "игрушечные монеты", но осознав их истинную ценность, и сообщила о находке в департамент.

На место отправилась дополнительная команда водолазов, которая извлекла со дня моря ценный клад.

Монеты находятся в различных номиналах, включая динар, половину динара и четверть динара.

Эксперты утверждают, что существует вероятность кораблекрушения казначейского судна, направлявшейся с собранными налогами в Каир.

Возможно, обнаруженный клад монет мог принадлежать и торговцам того времени.