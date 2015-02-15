Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии погибли более 100 китов, выбросившихся накануне на мелководье побережья Южного острова.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, спасатели и волонтеры не смогли помочь животным.

Сначала часть китов удалось переправить подальше от берега, но они вновь выбросились на мель.

Люди пытались помочь китам добраться до глубокой воды, чтобы спастись, но безрезультатно. Подобного в Новой Зеландии не наблюдалось более 10 лет.