В Канаде построили коттедж из 612 тыс. переработанных бутылок - ФОТО

Канадская компания JD Composites построила в провинции Новая Шотландия (Канада) загородный коттедж из 612 000 переработанных бутылок.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, проект интересен не только тем, что полностью выполнен из переработанного сырья, но и способен выдерживать всю мощь урагана и сильных порывов ветра.

"Наша цель не в том, чтобы строить для всех желающих "дома мечты" на заказ. Мы хотели предложить проекты, рассчитанные на массовые продажи: компактные дома, навесы, укратия, офисы и спальные ячейки. Ну и, конечно же, убежища от стихийных бедствий", - рассказывает один из соучредителей компании.

Компания работала совместно с фирмой Armacell, производящей готовые панели стен из ПЭТ-пластика. Сырьём ПЭТ стали 612 000 бутылок, переработанных в мелкие гранулы. Затем их экструдировали в готовые блоки стен. Стоимость строительства, включая земельный участок, обошлась компании в 373 850 долларов.

Готовый проект включает большую кухню, открытую гостиную, три спальни, две ванные комнаты, закрытую комнату для приготовления барбекю и террасу на крыше.

Сейчас дом проходит тестирование на долговечность. Создатели хотят выяснить, как он изнашивается с течением времени и при активной эксплуатации.