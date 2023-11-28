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В Бангладеш число погибших от лихорадки Денге за год превысило 1,6 тыс.

В Бангладеш число погибших от лихорадки Денге за год превысило 1,6 тыс. В Бангладеш число погибших за год от лихорадки Денге превысило 1 600 человек.
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28 ноября 2023 г. 05:47
В Бангладеш число погибших от лихорадки Денге за год превысило 1,6 тыс.

В Бангладеш число погибших за год от лихорадки Денге превысило 1 600 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Главное управление здравоохранения страны сообщило, что только за последние 24 часа в стране от указанной болезни умерло восемь человек. Половина погибших приходится на столицу Дакку.

За прошедшие сутки выявлено 920 новых случаев заражения вирусом. При этом общее число заражений превысило 309 тыс. В настоящее время в больницах проходят лечение 3 493 пациента.

Отмечается, что вирус передается человеку через комаров.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Banqladeşdə denqe qızdırmasından yüzlərlə insan ölüb

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