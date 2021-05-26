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В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы

В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы Новорожденные тасманские дьяволы чувствуют себя хорошо, и в настоящее время находятся под наблюдением
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26 мая 2021 г. 17:10
В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы

В дикой природе материковой части Австралии впервые за более чем 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает природоохранная организация Aussie Ark.

"Семь новорожденных детенышей вселяют надежду, что у исчезающих видов животных может появиться новая популяция", — говорится в сообщении.

В 2020 году организация Aussie Ark выпустила в дикую природу 26 взрослых особей, и теперь у них появились детеныши. Новорожденные тасманские дьяволы чувствуют себя хорошо, и в настоящее время находятся под наблюдением.

Крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное было уничтожено на материковой части Австралии динго, разновидностью дикой собаки. С тех пор их основная часть жила на островном штате Тасмания. Однако их численность и на этой территории сократилась с 1990-х годов до 25 тысяч особей.

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Версия на английском языке Tasmanian devils born in Australian wilderness for first time in 3,000 years

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