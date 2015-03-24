​Американцы отказываются от диетических газировок Pepsi и Cola

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Жители США разлюбили диетическую газировку и, возможно, это навсегда, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным исследовательской компании Euromonitor, продажи низкокалорийных безалкогольных напитков в Штатах упали почти на 20% за последние пять лет. В 2015 году объем продаж может снизиться еще на 5%. Ожидается, что к 2019 году данный показатель упадет примерно на треть по сравнению со своим пиком в 2009 году.

Приводится также статистическая информация и по конкретным брендам. Так, продажи Diet Coke снизились на 15% за последние два года и почти на треть – с 2005 года. Продажи Diet Pepsi сократились приблизительно на 35%. Кроме того, американцы покупают Diet Dr. Pepper на 25% и Diet 7-Up на 33% меньше, чем восемь лет назад. С замедлением продаж столкнулась и Coca-Cola Zero.

Как обращает внимание газета, сложившуюся ситуацию нельзя назвать только американской, похожие показатели наблюдаются по всему миру. Согласно Euromonitor, продажи стандартных напитков Coca-Cola и Pepsi показывают рост, а диетических – снижение примерно на 20% за десять лет.

Что касается США, то американцы все менее заинтересованы в употреблении газированных напитков и все чаще не доверяют искусственным подсластителям.