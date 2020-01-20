​США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

США планируют ужесточить правила выдачи визы для туристов, приезжающих в страну рожать для автоматического получения гражданства их детьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на источники в американской администрации сообщил портал Axios.

По его данным, планируемые меры подразумевают ужесточение требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в целях получения гражданства, они будут иметь право отказать в визе. Издание также отмечает, что у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением необходимого разрешения.

Как сообщил источник издания в Госдепе, такие меры продиктованы национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с так называемым родильным туризмом. Портал же отмечает, что решение вызвано ужесточением президентом США Дональдом Трампом миграционной политики страны.

Точных данных о детях, появившихся на свет в США в результате "родильного туризма", нет, однако, по оценкам одного из американских центров по изучению миграции, эта цифра составляет около 33 тыс. младенцев ежегодно. По данным агентства Associated Press, Китай, Россия и Нигерия являются лидерами по числу граждан, прибывших с туристической визой в США для родов.