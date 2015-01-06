Призывники в ОАЭ смогут записываться на службу по интернету

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Граждане ОАЭ вскоре смогут проходить регистрацию на призыв в армию в интернете, чтобы избежать очередей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян подписал закон об обязательном прохождении службы в вооруженных силах для всех мужчин — граждан страны в начале июня этого года. Призыв начинается по достижении ими 18 лет, при наличии отсрочек максимальный возраст для призыва составляет 30 лет. Коренные жители в ОАЭ составляют порядка 15% от всего населения.

Первый призыв в армию ОАЭ состоялся летом прошлого года, тогда в регистрационные центры пришли более 9 тыс. эмиратцев. Из-за большого наплыва желающих в центрах для регистрации, расположенных в разных эмиратах страны, образовались очереди.

Теперь благодаря новому приложению, которое станет доступным в интернете, призывники смогут предоставить информацию о себе и необходимые документы в онлайн-режиме. После этого они будут приглашены для прохождения медицинского осмотра.

Для женщин служба в армии ОАЭ является добровольной.