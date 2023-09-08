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Папа Римский встретился с актером Сильвестром Сталлоне

Папа Римский встретился с актером Сильвестром Сталлоне Папа Римский Франциск принял на аудиенции 77-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне, который прославился такими фильмами, как "Рокки" и "Рембо".
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8 сентября 2023 г. 15:10
Папа Римский встретился с актером Сильвестром Сталлоне

Папа Римский Франциск принял на аудиенции 77-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне, который прославился такими фильмами, как "Рокки" и "Рембо".

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола, которая публикует официальные новости о деятельности понтифика.

Содержание беседы Франциска и Сталлоне не раскрывается. Папа Римский нередко принимает актеров, спортсменов и бизнесменов. Чаще всего это частные аудиенции, о которых официально не сообщается. Информация о них поступает после соответствующих публикаций самих знаменитостей в соцсетях.

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Версия на английском языке Pope meets with actor Sylvester Stallone

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