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Названа причина устойчивости летучих мышей к опасным вирусам

Названа причина устойчивости летучих мышей к опасным вирусам Ученые из Сингапура назвали причину того, что летучие мыши выработали устойчивость ко многим опасным вирусам, в том числе к SARS-CoV-2 и стали их главными распространителями
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27 октября 2020 г. 04:58
Названа причина устойчивости летучих мышей к опасным вирусам

Ученые из Сингапура назвали причину того, что летучие мыши выработали устойчивость ко многим опасным вирусам, в том числе к SARS-CoV-2 и стали их главными распространителями.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Многие вирусы связаны с летучими мышами, которые становятся для этих микроорганизмов резервуарами, в которых они эволюционируют и приобретают опасную для человека форму. При этом сами летучие мыши отличаются высокой вирусной устойчивостью и исключительным долголетием. Ученые решили проверить, с чем это связано, и изучили их клеточные особенности.

В результате лабораторных экспериментов исследователи обнаружили, что у летучих мышей отсутствуют иммунные рецепторы, распознающие патогенную ДНК. Это позволяет вирусам сохраняться в их организме в нетронутом состоянии. В ходе опытов ученые ввели летучим мышам гены аналогичного рецептора человека. Это частично восстановило передачу иммунного сигнала и вызвало начало воспалительной реакции.

Также у одного из видов — черных летающих лисиц было выявлено снижение активности фермента каспазы-1, влияющего на мобилизацию иммунной защиты. Более того, исследователи определили, что летучие мыши способны использовать несколько разных стратегий на молекулярном уровне, чтобы притупить иммунные ответы против вирусов.

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