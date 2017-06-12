Мэрия Рима установила штрафы за купание в исторических фонтанах

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Мэрия итальянской столицы запретила купаться в исторических фонтанах города, а также принимать около них пищу и мусорить. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее распоряжение о введении штрафов в размере до 240 евро подписала римский градоначальник Вирджиния Раджи.

Новые правила касаются 40 наиболее известных водных сооружений Вечного города, включая фонтан Треви, фонтан Четырёх рек на пьяцца Навона и монументальный "Аква-Паола" на Яникульском холме, а также прилегающие к ним территории.

Нововведение, "принятое для обеспечения надлежащей защиты исторического, культурного и археологического наследия" Рима будут действовать до конца октября, отмечает мэрия.

Отныне запрещено не только купаться и сидеть на мраморных парапетах архитектурных сооружений, но и перелезать через их заграждения, поить или мыть животных и кидать в фонтаны какие-либо предметы, за исключением монет.

Для нарушителей, путающих древние водные памятники с бассейнами, предусмотрена система штрафов на сумму от 40 до 240 евро.