О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара

Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду.
Это интересно
20 июля 2021 г. 08:54
Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара

Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, шестикратный обладатель главного трофея НБА является потенциальным арендаторам проживание в своем особняке по символической цене - 92 доллара США за сутки.

"В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры - участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома", - написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.

Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной сборной США . Также Скотти - член Зала славы баскетбола. Он сыграл 17 сезонов в НБА.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi