Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара

Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду.

Экс-форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" Скотти Пиппен сдает свой дом в аренду.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, шестикратный обладатель главного трофея НБА является потенциальным арендаторам проживание в своем особняке по символической цене - 92 доллара США за сутки.

"В честь Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио я приглашаю баскетбольных болельщиков в мой дом в Чикаго, чтобы вновь пережить один из самых ярких моментов моей карьеры - участие в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Я очень рад, что вы будете болеть за следующее поколение олимпийцев из моего дома", - написал Пиппен на сайте аренды недвижимости.

Пиппен является двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной сборной США . Также Скотти - член Зала славы баскетбола. Он сыграл 17 сезонов в НБА.