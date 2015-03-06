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    Чехия может отдать Польше спорные территории

    Площадь территории, которая может быть передана Польше, составляет 3,68 кв. км

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Чехия может отдать Польше спорные территории в областях Богемии и Моравии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на премьер-министра Чехии Богуслава Соботку.

    "Польше отдадут земли, но в настоящее время все детали (сделки) конфиденциальны и я не могу давать комментарии", - заявил Соботка.

    Площадь территории, которая может быть передана Польше, составляет 3,68 кв. км.

    Отмечается, что данный шаг способствует поддержанию хороших отношений между Прагой и Варшавой, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

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