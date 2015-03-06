Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Чехия может отдать Польше спорные территории в областях Богемии и Моравии. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на премьер-министра Чехии Богуслава Соботку.

"Польше отдадут земли, но в настоящее время все детали (сделки) конфиденциальны и я не могу давать комментарии", - заявил Соботка.

Площадь территории, которая может быть передана Польше, составляет 3,68 кв. км.

Отмечается, что данный шаг способствует поддержанию хороших отношений между Прагой и Варшавой, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.