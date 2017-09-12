Завтра в газоснабжении Сумгайыта возникнут ограничения

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в газоснабжении города Сумгайыт будут ограничения.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз", в связи с ремонтными работами 13 сентября с 10:00 будут ограничения в газоснабжении части города.

Подачу газа восстановят после завершения ремонтных работ, которые могут также сказаться на газоснабжении Бинагадинского района.

Обращаясь к абонентам, "Азеригаз" просит соблюдать все правила техники безопасности.