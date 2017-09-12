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    Завтра в газоснабжении Сумгайыта возникнут ограничения

    Ремонтные работы могут также сказаться на газоснабжении части Бинагадинского района

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в газоснабжении города Сумгайыт будут ограничения.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз", в связи с ремонтными работами 13 сентября с 10:00 будут ограничения в газоснабжении части города.

    Подачу газа восстановят после завершения ремонтных работ, которые могут также сказаться на газоснабжении Бинагадинского района.

    Обращаясь к абонентам, "Азеригаз" просит соблюдать все правила техники безопасности. 

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