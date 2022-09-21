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Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, выросли на 1,1 млн баррелей, или на 0,3%, до 430,8 млн баррелей.
Энергетика
21 сентября 2022 г. 18:45
Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 сентября, выросли на 1,1 млн баррелей, или на 0,3%, до 430,8 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре Управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ждали роста запасов на 2,16 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 сентября, не изменилась по сравнению с неделей ранее и составила 12,1 млн баррелей в сутки.

За весь прошлый год в стране уровень добычи составил в среднем 11,254 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тыс. баррелей в день — до 11,79 млн, на следующий год – также на 70 тыс. баррелей, до 12,63 млн баррелей в день.

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