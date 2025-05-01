"Восьмерка" ОПЕК+ в мае выполнит трехмесячный план по увеличению добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, в мае должны нарастить производство на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует изначальному плану по росту добычи за три месяца.

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, в мае должны нарастить производство на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует изначальному плану по росту добычи за три месяца.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Среди стран, взявших на себя обязательства по добровольным корректировкам плана по добыче: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОЭА, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. Эти страны с начала 2024 года добровольно сокращали добычу суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля они начали постепенное восстановление производства. План по росту добычи на апрель составлял 138 тыс. б/с без учета компенсаций сверхдобычи.

В мае увеличение производства изначально должно было составить 135 тыс. б/с, но 3 апреля на встрече "восьмерки" ОПЕК+ было принято решение об ускорении роста добычи нефти до 411 тыс. б/с, что эквивалентно трехмесячному плану по ее наращиванию. План по добыче на июнь будет обсуждаться отдельно на встрече 5 мая.

Эти договоренности не учитывают обязательства семи из восьми "добровольцев" ОПЕК+ по компенсации сверхдобычи нефти, допущенной в период добровольных сокращений. Полностью весь план по сокращению добычи выполнил только Алжир. Остальные же страны, согласно последнему графику, должны компенсировать в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года 4,572 млн б/с недосокращенной добычи.

На май компенсационный план предусматривает снижение производства на 378 тыс. б/с. Таким образом, учитывая компенсации, рост добычи нефти восьми стран ОПЕК+ в мае должен составить 253 тыс. б/с по сравнению с апрелем.