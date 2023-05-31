Вице-президент ВР прибыл в Азербайджан

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится в Баку с трехдневным визитом.

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Бирелл находится в Баку с трехдневным визитом.

Об этом Report сообщили компания BP-Azerbaijan.

Цель визита - участие в мероприятиях, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, самого большого и важного события года в сфере энергетики в Азербайджане.

В рамках визита Г.Биррелл также проведет встречи с региональным руководством BP и посетит строительно-монтажную площадку в Биби-Эйбате, чтобы увидеть последние испытания верхних модулей платформы ACE, которые в настоящее время находятся в готовности к отправке в море.