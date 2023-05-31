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Вице-президент ВР прибыл в Азербайджан

Вице-президент ВР прибыл в Азербайджан Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится в Баку с трехдневным визитом.
Энергетика
31 мая 2023 г. 19:24
Вице-президент ВР прибыл в Азербайджан

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Бирелл находится в Баку с трехдневным визитом.

Об этом Report сообщили компания BP-Azerbaijan.

Цель визита - участие в мероприятиях, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, самого большого и важного события года в сфере энергетики в Азербайджане.

В рамках визита Г.Биррелл также проведет встречи с региональным руководством BP и посетит строительно-монтажную площадку в Биби-Эйбате, чтобы увидеть последние испытания верхних модулей платформы ACE, которые в настоящее время находятся в готовности к отправке в море.

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Версия на английском языке bp’s Executive Vice President on visit to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке BP-nin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

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