Вьетнамская компания закупит 5 млн баррелей азербайджанской нефти в 2020 году

Вьетнамская государственная компания Binh Son Refining and Petrochemical Co (BSR) подписала соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на покупку 5 млн баррелей сырой нефти в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой Reuters, об этом заявили во вьетнамской компании.

SOCAR Trading поставит 5 млн баррелей Azeri Light на НПЗ Dung Quat в первой половине 2020 года.

По информации компании, к 2020 году азербайджанская сырая нефть станет одной из стратегических нефтепродуктов компании.

Вьетнам увеличил импорт нефти из-за сокращения добычи на имеющихся месторождениях и позиции Китая, препятствующей разведке на море. С ноября импорт сырой нефти освобожден от налогообложения. Импорт сырой нефти в страну за 11 месяцев этого года увеличился на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,44 млн тонн.