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В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти

В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти Член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти предложил ввести санкции в отношении Венгрии за ее противодействие эмбарго на российскую нефть.
Энергетика
3 июня 2022 г. 13:16
В США предложили ввести санкции против Венгрии из-за российской нефти

Член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти предложил ввести санкции в отношении Венгрии за ее противодействие эмбарго на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эту идею конгрессмен изложил в письме госсекретарю Энтони Блинкену.

"Я призываю вас продолжить играть важную роль в помощи ЕС сократить его зависимость от российской нефти. В особенности я обеспокоен продолжающимся противодействием Венгрии нефтяному эмбарго, и я настоятельно прошу вас рассмотреть все инструменты, включая санкции, для достижения окончательной договоренности с Венгрией по запрету российской нефти", — завил политик.

Кришнамурти предложил вниманию госсекретаря "двухуровневый подход" решения проблемы. Первое, увеличить приверженность США "Инициативе трех морей". Второе, рассмотреть введение санкций против компаний в Венгрии, которые продолжают вести дела с российскими экспортерами нефти, если премьер-министр Виктор Орбан "продолжит тормозить переговоры ЕС".

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Версия на английском языке US Congressman suggests imposing sanctions on Hungary over Russian oil

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