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В России снижена прогнозная добыча нефти и газа в 2021-2022 гг.

В России снижена прогнозная добыча нефти и газа в 2021-2022 гг. Оценки производства на 2023 и 2024 годы остались без изменений
Энергетика
6 апреля 2021 г. 13:47
В России снижена прогнозная добыча нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в России на ближайшие два года.

Как передает Report, об этом передает Интерфакс со ссылкой на портал правовой информации, опубликовавший подписанные 31 марта поправки в госпрограмму «Развитие энергетики».

Предыдущий раз программа обновлялась 21 января 2021 года.

В индикативных показателях программы целевые показатели добычи нефти и газа существенно снижены в отношении 2021 и 2022 гг.. Оценки производства на 2023 и 2024 годы остались без изменений.

Для газа оценка производства на 2021 год снижена до 698,3 млрд куб. м (с 750,1 млрд куб. м). При этом уже сейчас добыча газа за последние 12 месяцев (с апреля 2020 года по март 2021 года) составляет 704 млрд куб. м. В отношении добычи на 2022 год корректировка менее сильная — до 743,1 млрд куб. м (с 758,1 млрд куб. м).

Прогноз добычи нефти на 2021 год понижен до 517 млн тонны (с 560 млн тонны), на 2022 год — до 548 млн тонны (с 558 млн тонны).

Кроме того, хотя отрасль уже давно знакома с производственными результатами прошлого года, в обновленных таблицах 2020 года остался только с плановыми показателями.

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