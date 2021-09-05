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В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно

В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно Американские специалисты работают над устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе у штата Луизиана.
Энергетика
5 сентября 2021 г. 02:13
В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно

Американские специалисты работают над устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе у штата Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, пятно покрывает примерно 16 км водного пространства. Утечку удалось обнаружить со спутников и с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США после обрушившегося на этот район урагана "Ида".

Эксперты сейчас выясняют, сколько нефти попало в акваторию. Предполагается, что источником утечки стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден стихией. В субботу в район направлены дополнительные судна, занимающиеся очисткой водной поверхности.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза торнадо.

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