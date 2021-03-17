В какие страны Азербайджан экспортировал нефть в этом году?

Общая стоимость этих объемов экспорта составила 2 044 млн 732,80 тыс. долларов США

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал за рубеж 5 694 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, общая стоимость этих объемов экспорта составила 2 044 млн 732,80 тыс. долларов США.

Италия заняла первое место в структуре экспорта сырой нефти из Азербайджана. В этом году в Италию было экспортировано 2 930 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 1 040 млн долларов.

На втором месте по экспорту сырой нефти находится Индия. В январе-феврале из Азербайджана в Индию было отправлено 574 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 216 млн долларов.

В тройку лидеров также вошла Испания. За 2 месяца Испания закупила у Азербайджана 507 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 176 млн долларов.

Четвертое и пятое места в этом списке занимают Португалия и Украина. Так, из Азербайджана в Португалию было экспортировано 312 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 124 млн долларов. Украина закупила 339 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 111 млн долларов США.

Шестое место в списке экспорта сырой нефти Азербайджана занимает Китай, седьмое - Хорватия, восьмое - Израиль. Так, в прошлом месяце из Азербайджана в Китай было отправлено 278 тыс. тонн нефти на общую сумму 103 млн долларов, в Хорватию - 187 тыс. тонн на общую сумму 62 млн долларов, а в Израиль – 122 тыс. тонн на общую сумму 40 млн долларов.

Десятку стран замыкают Британия и Германия. Так, в январе-феврале Азербайджан экспортировал в Британию 90 тыс. тонны сырой нефти на общую сумму 40 млн долларов, а в Германию – 92 тыс. тонны на общую сумму 37 млн долларов США.

Далее расположились Беларусь и Румыния. Из Азербайджана в Беларусь экспортировано 91 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму 37 млн долларов, а в Румынию - 85 тыс. тонн на общую сумму 31 млн долларов.

Кроме того, из Азербайджана в Австралию поставлено 55 тыс. тонн сырой нефти на сумму 21 млн долларов, а в Тунис - 30 тыс. тонн на сумму 7 млн долларов.

За это время из Азербайджана в Турцию было отправлено 2 тыс. тонн, а в Россию - 0,2 тыс. тонн сырой нефти. Стоимость экспорта составила 471 тыс. и 56 тыс. долларов США соответственно.