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В Дубае началось промышленное производство "зеленого" водорода

В Дубае началось промышленное производство "зеленого" водорода Считается, что это может стать одной из ключевых будущих коммерческих моделей в ОАЭ и во всем регионе
Энергетика
22 мая 2021 г. 11:41
В Дубае началось промышленное производство зеленого водорода

В Дубае заработал объект, охарактеризованный как «первая установка по производству экологически чистого водорода в промышленном масштабе на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Его участники надеются, что этот проект поможет стимулировать развитие сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Компания Siemens Energy сообщила, что энергия для пилотного проекта, реализуемого при участии Управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая и Expo 2020 Dubai, будет поступать от солнечного парка Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума — огромного объекта, который к 2030 году будет иметь производственную мощность 5 ГВт.

На вопрос о том, когда завод в Дубае станет коммерчески жизнеспособным, генеральный директор Siemens Energy Кристиа Брух ответил, что его фирма «вкладывает много денег» в разработку подобных технологий.

«Но я думаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда некоторые из них могут очень быстро ускоряться, — сказал он, проводя параллели с другими секторами. — Не так давно о фотоэлектрических системах говорили, что они никогда не станут коммерческим проектом, не так ли? О ветре тоже говорили, что он никогда не сможет конкурировать с углеводородами. Но это произошло намного быстрее, чем мы все думали… Нам еще предстоит пройти долгий путь, и нам по-прежнему нужны смелые [генераторы идей] и новаторский дух. Но я думаю, что сейчас с такими проектами [как в Дубаи], мы можем ускориться».

Дубай — часть Объединенных Арабских Эмиратов. Будучи членом ОПЕК, ОАЭ являются крупным производителем нефти и газа. Но эта страна также наделена огромным количеством солнечного света, важнейшего ингредиента для солнечных электростанций.

Бруха спросили, сколько «зеленого» водорода смогут произвести ОАЭ и видит ли он эту страну экспортером водорода в будущем?

«Я не вижу никаких ограничений в этом смысле, учитывая огромные ресурсы, которые есть у ОАЭ в сфере возобновляемых источников энергии. Я считаю, что это должно быть и это будет одной из ключевых будущих коммерческих моделей в ОАЭ и во всем регионе, который в будущем станет мировым экспортером энергии».

Напомним, что по итогам 2020 года глобальная генерация «зеленой» электроэнергии выросла на 45% и составила 280 ГВт. К 2050 году ВИЭ могут заменить ископаемое топливо в сфере энергогенерации.

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Версия на английском языке Production of 'green hydrogen' launched in Dubai

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