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В Баку возможно проведение Инвестиционного форума по ВИЭ

В Баку возможно проведение Инвестиционного форума по ВИЭ В Баку обсудили вопрос проведения Инвестиционного форума по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Энергетика
16 марта 2024 г. 14:04
В Баку возможно проведение Инвестиционного форума по ВИЭ

В Баку обсудили вопрос проведения Инвестиционного форума по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Вопрос обсуждался в ходе встречи министра энергетики Азербайджана с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничество с агентством в рамках платформы ускорения энергетического перехода (ETAF). Также были оценены возможности сотрудничества по содействию финансированию проектов возобновляемых источников энергии посредством ETAF.

Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Baku may host Investment Forum on renewable energy
Версия на азербайджанском языке Bakıda bərpa olunan enerji ilə bağlı İnvestisiya Forumu keçirilə bilər

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