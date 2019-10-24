​В Баку проходит Международный форум Энергетической хартии

Сегодня в Баку при поддержке Министерства энергетики и Секретариата Энергетической хартии проходит Международный форум Энергетической хартии на тему "Обеспечение энергоперехода через технологии и политические инновации".

Как сообщает Report, на форуме выступили министр энергетики Пярвиз Шахбазов и генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак.

П.Шахбазов отметил, что форум впервые проводится в Азербайджане и организован в рамках председательства Азербайджана на конференции Международной энергетической хартии в 2020 году.

Форум состоит из четырех сессий и посвящен развитию возобновляемых источников энергии, роли технологий, механизмам регулирования, продвижению энергоэффективности, безопасности поставок на региональном уровне.

В форуме принимают участие высокопоставленные официальные лица из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена, представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, иностранных посольств в Азербайджане, СМИ, в общей сложности около 200 человек.

Азербайджан уже более 20 лет сотрудничает с Международной энергетической хартией, который объединяет 55 стран. В 2018 году Азербайджан присоединился к II Гаагскому документу Энергетической хартии.