Турция подпишет с Россией долгосрочный контракт на импорт газа

Турция намерена до конца текущего года подписать с Россией контракт на поставку российского газа.

Турция намерена до конца текущего года подписать с Россией контракт на поставку российского газа.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", срок составит от 3 до 10 лет, заявил глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Также будет возможность увеличения поставок в соответствии с потребностями. Этого пункта не было в предыдущем контракте", - отметил он.

Министр отметил, что принципиальная договоренность с Россией уже достигнута, при этом цены на газ будут одинаковыми для государственной трубопроводной компании BOTAŞ и частных поставщиков.