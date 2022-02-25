Транзит российского газа через Украину повысился до 100 млн кубометров в сутки

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 19% по сравнению с показателем днем ранее, до 100 млн кубометров в сутки.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 19% по сравнению с показателем днем ранее, до 100 млн кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила компания "Оператор ГТС Украины".

Этот объем близок к поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину - примерно 109,5 млн кубометров в сутки.

При этом первая номинация на поставки российского газа по ГТС Украины на сегодня, которая появилась вечером накануне, составляла 107,7 млн кубометров.

Заявки на поставки газа по "Северному потоку" 25 февраля остаются на уровне порядка 170 млн кубометров в сутки.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по "Ямалу - Европе" в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Также в последние дни Европа несколько нарастила изъятия газа из хранилищ на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации в Украине.