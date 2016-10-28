Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Техническая встреча ОПЕК в Вене закончилась, переговоры продолжатся 29 октября.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам участники встречи.

"Мы продолжим заседание завтра", - сказали два делегата, поочередно вышедшие из здания секретариата ОПЕК, отвечая на вопрос журналистов, окончилась ли встреча.

При этом, как сообщалось ранее, завтра, 29 октября, в ОПЕК пройдут консультации с нерезидентами картеля, которые присоединились к переговорам об ограничении добычи.

Сегодняшняя встреча длилась более 11 часов.